Ачикгюль: Верю, что все исламские страны помогут Азербайджану

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Мы приезжаем сюда второй раз, в первый раз приехали сюда в 2021 году. В то время мы приехали, чтобы констатировать и сообщить о нарушениях международного права и прав человека на территории Азербайджана, то есть в Карабахе, со стороны армянских оккупантов в течение 30-летней оккупации.

Об этом сообщил заместитель председателя Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) Хаджи Али Ачикгюль. Его слова приводит АПА.

Он рассказал, что сегодня они слышат здесь радостные голоса людей, вернувшихся в родные края спустя 30 лет.

«Я приезжал в Агдам в 2021 году. Я был в ужасе от того, что увидел там. Сейчас мы находимся в городе Физули. В ходе нынешнего визита я стал свидетелем вандализма, совершенного армянами в Карабахе во время 30-летней оккупации. Азербайджану нужна помощь в восстановлении этих территорий. Верю, что все исламские страны помогут Азербайджану. Они восстановят города и села, разрушенные армянами за 30 лет».