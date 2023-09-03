Полиция разогнала протестующих в Ираке, четверо погибли (обновлено)

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17:30 Число погибших в результате разгона акции протеста в городе Киркук на севере Ирака возросло до четырех. Об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на источник в управлении полиции, ранения получили еще 15 человек.

По информации канала, введенный в одноименной провинции в субботу вечером комендантский час отменен, движение по главной дороге Эрбиль – Киркук восстанавливается, в город возвращается спокойствие. В управлении полиции Киркука заявили, что семь сотрудников иракских сил безопасности, открывших огонь по демонстрантам, были арестованы.

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15:49 Число погибших в результате разгона акции протеста в городе Киркук на севере Ирака возросло до трех. Как сообщил телеканал Al Arabiya, ранения получили еще 16 человек.

По информации канала, силы иракской армии стягиваются в одноименную провинцию для контроля ситуации в сфере безопасности.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который также является главнокомандующим ВС, поручил сформировать следственный комитет для выяснения обстоятельств гибели протестующих. Как сообщил официальный представитель армии Ирака Яхья Расул на странице в Facebook, «виновные будут привлечены к ответственности и понесут справедливое наказание». Ас-Судани также распорядился заняться вопросом введения запрета на ношение оружия в Киркуке. Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани со своей стороны призвал центральные власти Ирака взять под контроль ситуацию в северной провинции Киркук и защитить жизни граждан и демонстрантов.