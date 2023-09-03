Завершился визит представителей ОИС в Физули (обновлено, фото)

15:34 Делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) Мухаммадом Лавалом Сулейманом посетила город Физули.
Гости побывали в разрушенном армянами в годы оккупации городе Физули. Здесь гостям была предоставлена общая информация о стертом с лица земли городе Физули, о его населении, постройках и древних памятниках.
Состоялась также встреча делегации НПКПЧ ОИС с жителями, которые вернулись в этот город и поселились в домах, построенных в освобожденном от оккупации через 30 лет городе Физули.
Отметим, что визит делегации в Физулинский район завершился. Гости отправились в Агдам.
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14:05 Начался визит делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС) на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Вначале делегация посетила освобожденный от оккупации город Физули, уточняет АПА. В поездке участвуют сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС.
Затем сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС посетили мечеть в селе Мердинли Физулинского района. Гостям сообщили, что в годы оккупации села эта мечеть использовалась как хлев. Враг продемонстрировал свою ненависть к азербайджанцам, использовав мечеть в селе как хлев для скота.
Сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС побывали также на кладбище в селе Гараханбейли Физулинского района.
Гостям сообщили, что это село было оккупировано во время Первой карабахской войны. В период оккупации могилы были разрушены. Тела вынимали из могил и оскорбляли, а надгробия были вывезены с территории.
Сотрудники Аппарата омбудсмена и делегация НПКПЧ ОИС также посетили в освобожденном Физулинском районе недавно построенный Физулинский международный аэропорт, который является воздушными воротами в Карабах.
Гостям была предоставлена подробная информация об аэропорте и его технических характеристиках. Было отмечено, что все проделанные здесь работы проведены в соответствии с международными нормами и стандартами, аэропорт принимает самолеты из зарубежных стран.