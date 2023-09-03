Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма

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Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с пропагандой британской Би-би-си армянского сепаратизма.

«В последнее время Би-би-си, в том числе и азербайджанская служба этого СМИ, распространяет необъективные материалы и выступает с предвзятыми утверждениями об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в зоне проживания армян в Карабахском экономическом районе АР, говорится в заявлении.

Отмечается, что в этих материалах пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе, который является суверенной территорией Азербайджана, предпринимаются попытки легитимизировать их «деятельность». Все это вызывает справедливую обеспокоенность, недовольство, гнев и негодование азербайджанского народа», – отмечает Совет прессы.

«Подобная деятельность Би-би-си является очевидным пренебрежением к принципам журналистики и оскорблением ценностей СМИ. Азербайджанское общество считает, что журналистика не должна осуществлять манипулятивную миссию и злоупотреблять возможностями свободы слова. Би-би-си и ее азербайджанская служба игнорируют это требование, предоставляют трибуну остаткам сепаратистов в Карабахе», – говорится в заявлении.

В Совете прессы АР считают неприемлемым предвзятое и искажающее правду отношение Би-би-си к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для армянских жителей Карабаха.

«Неприемлемая деятельность Би-би-си превращает в норму угрозу территориальной целостности и суверенитету государств, создает крайне опасный прецедент для различных регионов мира. Это тенденция, чуждая миру и спокойствию, порядку и процветанию. Очень жаль, что всемирно известное СМИ, считающееся образцом в области журналистской этики, стало инструментом политики авантюризма», – говорится в заявлении.

В Совете прессы АР подчеркнули, что «либо эта медиаструктура должна научиться уважительно относиться к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, принести извинения и практической деятельностью доказать свои искренние намерения, либо деятельность ее азербайджанской службы должна быть остановлена, а ее аккредитация – аннулирована».