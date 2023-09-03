В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди |
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма |
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео) |
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон |
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку |
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях |
Парижская полиция силой разогнала армян перед посольством Азербайджана (видео) |
По инициативе Азербайджана страны ОТГ обсудили в Стамбуле вопросы внешней политики (фото) |
Главное Политика

Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма

Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма

Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с пропагандой британской Би-би-си армянского сепаратизма.

«В последнее время Би-би-си, в том числе и азербайджанская служба этого СМИ, распространяет необъективные материалы и выступает с предвзятыми утверждениями об отношениях между Азербайджаном и Арменией, текущей ситуации в зоне проживания армян в Карабахском экономическом районе АР, говорится в заявлении.

Отмечается, что в этих материалах пропагандируются армянские сепаратисты в Карабахском регионе, который является суверенной территорией Азербайджана, предпринимаются попытки легитимизировать их «деятельность». Все это вызывает справедливую обеспокоенность, недовольство, гнев и негодование азербайджанского народа», – отмечает Совет прессы.

«Подобная деятельность Би-би-си является очевидным пренебрежением к принципам журналистики и оскорблением ценностей СМИ. Азербайджанское общество считает, что журналистика не должна осуществлять манипулятивную миссию и злоупотреблять возможностями свободы слова. Би-би-си и ее азербайджанская служба игнорируют это требование, предоставляют трибуну остаткам сепаратистов в Карабахе», – говорится в заявлении.

В Совете прессы АР считают неприемлемым предвзятое и искажающее правду отношение Би-би-си к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для армянских жителей Карабаха.

«Неприемлемая деятельность Би-би-си превращает в норму угрозу территориальной целостности и суверенитету государств, создает крайне опасный прецедент для различных регионов мира. Это тенденция, чуждая миру и спокойствию, порядку и процветанию. Очень жаль, что всемирно известное СМИ, считающееся образцом в области журналистской этики, стало инструментом политики авантюризма», – говорится в заявлении.

В Совете прессы АР подчеркнули, что «либо эта медиаструктура должна научиться уважительно относиться к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, принести извинения и практической деятельностью доказать свои искренние намерения, либо деятельность ее азербайджанской службы должна быть остановлена, а ее аккредитация – аннулирована».

Теги:
Из этой рубрики
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма
Политика

Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма

2023/09/03, 12:35
Президент Азербайджана Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино
Политика

Президент Азербайджана Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

2023/09/03, 11:11
ОЗА осудила провокационные заявления Пашиняна
Политика

ОЗА осудила провокационные заявления Пашиняна

2023/09/03, 10:08
Пашинян: Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь
Политика

Пашинян: Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь

2023/09/02, 23:49
Лачинского коридора нет!
Политика

Лачинского коридора нет!

2023/09/02, 23:09
Пашинян: Урегулирование отношений Армении и Турции существенно снизит напряженность на Южном Кавказе
Политика

Пашинян: Урегулирование отношений Армении и Турции существенно снизит напряженность на Южном Кавказе

2023/09/02, 22:54
Пашинян не доволен росмиротворцами
Политика

Пашинян не доволен росмиротворцами

2023/09/02, 22:49
Хикмет Гаджиев и генсек ОТГ обсудили последние события в тюркском мире
Политика

Хикмет Гаджиев и генсек ОТГ обсудили последние события в тюркском мире

2023/09/02, 21:18
Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога
Политика

Хикмет Гаджиев: Помощники президентов стран ОТГ запустили новый механизм диалога

2023/09/02, 19:36