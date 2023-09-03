Политтехнолог: Кадыров перестраховался, чтобы не повторить судьбу Пригожина

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После неожиданной гибели Евгения Пригожина в самолете, разбившемся в Тверской области, российские чиновники стали более осторожными. Так глава Чечни Рамазан Кадыров решил добираться до Москвы на поезде, а не на самолете, как делал обычно.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал «24 каналу», что наверняка Кадыров испытывает определенные риски, и поэтому решил перестраховаться, чтобы не повторить судьбу Евгения Пригожина.

Кадырова после смерти Пригожина западная пресса и эксперты называли следующим, кого может постичь судьба основателя «Вагнера».

Однако сейчас российским властям нет смысла лишаться главы Чечни по двум причинам:

он не несет угрозы Кремлю;

с его гибелью могут быть связаны большие риски.

После гибели Пригожина осталась ЧВК «Вагнера», в составе которой 10 тысяч наемников. Российские власти с вагнеровцами как-то справятся и мятеж они не смогут организовать, не имея тяжелого вооружения. Также «Вагнеры» рассредоточены частично в Беларуси, частично – в Африке.

«А Кадыров возглавляет республику с большим количеством населения, которая имеет собственные вооруженные силы. И в случае смерти главы Чечни непонятно, кто придет к власти и сохранится ли контроль Кремля в регионе. А потому российским властям наряду с войной в Украине иметь еще и потенциальную гражданскую войну в Чечне не выгодно», – подчеркнул Михаил Шейтельман.

Кроме того, вероятная гибель Кадырова в случае, если его любит народ в Чечне, может привести к бунту в республике. А если его не поддерживают чеченцы и Кремль после смерти Кадырова приведет к власти в регионе какого-нибудь его последователя, Чечня также может взорваться.

Власть и правление Кадырова, как предположил политтехнолог, может закончиться в тот момент, когда закончится правление Владимира Путина. Ведь они связаны между собой и имеют общую судьбу.