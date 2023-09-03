Азербайджан – второй по активности участник «ТЕХНОФЕСТ»а в Анкаре

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Азербайджан является самой активной страной после Турции на фестивале «ТЕХНОФЕСТ-2023» в Анкаре.

Об этом сказал представитель от турецкой стороны стенда Furqanoğlu Dəmir Yumruq, эксперт в сфере технологий Мелих Эрдем.

По его словам, которые приводит «Репорт», проекты, представленные на стенде Азербайджана, каждый год пользуются большой популярностью.

«ТЕХНОФЕСТ» — фестиваль, оказывающий большую поддержку оборонной промышленности. Здесь молодежь представляет свои работы и проекты, от боевых дронов до грузовых роботов.

Приобретенный здесь опыт крайне ценен для представителей нашей молодежи, потому что они не могут получить его ни в школе, ни где-либо еще. Этот опыт принесет им большую пользу в будущих проектах. Основываясь на принципе «Одна нация, два государства», мы показываем силу тюркской молодежи», – отметил он.