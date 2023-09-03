ОЗА осудила провокационные заявления Пашиняна

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Мы, как Община Западного Азербайджана, решительно осуждаем территориальные претензии к Азербайджану, предъявленные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в своем поздравительном обращении, направленном 2 сентября 2023 года по случаю годовщины «Декларации независимости Нагорного Карабаха». Такая позиция премьер-министра, помимо неуважения к нормам и принципам международного права, свидетельствует о беспримерном уровне лицемерия в политике этой страны.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении говорится: «Вызывает отвращение обвинение в адрес Азербайджана в намерении этнической чистки со стороны Армении, изгнавшей всех азербайджанцев со своей территории и когда-то с оккупированных ею азербайджанских земель, и проводящей моноэтническую политику. Армения не имеет никакого морального права говорить о гуманитарных вопросах и правах человека.

Напомним, что до того, как армянская армия не была разгромлена и изгнана с территории Азербайджана в 2020 году, Армения не позволяла азербайджанским вынужденным переселенцам вернуться в свои дома в течение 30 лет. Кроме того, Армения до сих пор не позволяет вернуться изгнанным ею со своей территории азербайджанцам. Вместе с тем, азербайджанские вынужденные переселенцы, изгнанные из таких населенных пунктов, как Ханкенди, Ходжалы, Кяркиджахан, Мешели, Гарадаглы Карабахского экономического района Азербайджана, до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Однако Азербайджан предоставил армянам возможность безопасно вернуться в Карабахский регион Азербайджана сразу после войны 2020 года и в настоящее время пытается их реинтегрировать. Кроме того, армяне проживают на азербайджанских территориях за пределами Карабахского региона как полноправные граждане Азербайджана.

Мы хотели бы подчеркнуть, что создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, является обязанностью Армении в соответствии с международным правом и трехсторонним Заявлением.

С полным восстановлением контроля 23 апреля 2023 года над своими границами Азербайджаном раскрылось истинное лицо Армении. Последнее заявление премьер-министра Пашиняна с открытой поддержкой сепаратизма свидетельствует о том, что его заявления о признании территориальной целостности Азербайджана были направлены лишь на то, чтобы выиграть время для завершения масштабной программы милитаризации, осуществляемой в настоящее время Арменией, и максимального усиления военного присутствия в Карабахском регионе Азербайджана.

Воодушевленный шоу «гуманитарной помощи», организованным рядом французских городов, а также надуманными отчетами и мнениями таких, как Луис Окампо, которые подходят к вопросам с точки зрения религиозной солидарности, премьер-министр Армении своим заявлением еще более усугубил ситуацию в регионе и фактически разрушил процесс мирных переговоров. В этом смысле последнее заявление Н.Пашиняна напоминает его заявление 4-летней давности «Карабах – это Армения и точка».

Мы требуем, чтобы правительство Армении прекратило свои незаконные, деструктивные и опасные действия, нападки на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Международная общественность должна осудить последнее заявление премьер-министра Армении.

Правительство Армении может быть уверено, что Община Западного Азербайджана использует все политические и правовые средства для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома в рамках международных механизмов, под соответствующими гарантиями, и обеспечения после их возвращения их частных и коллективных прав».