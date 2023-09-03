В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди |
Совет прессы призвал ВВС прекратить пропаганду армянского сепаратизма |
Армяне совершили поджог, чтобы обвинить азербайджанцев (видео) |
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон |
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку |
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото) |
Армяне обстреляли наши позиции на двух направлениях |
Парижская полиция силой разогнала армян перед посольством Азербайджана (видео) |
По инициативе Азербайджана страны ОТГ обсудили в Стамбуле вопросы внешней политики (фото) |
Главное Общество

Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)

Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)

Колонна машин с продовольствием, отправленная азербайджанским Обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 6-й день находится на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Фуры с 40 тоннами муки ждут с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сотрудники АОКП и волонтеры ночуют в установленных на территории палатках. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время продолжаются переговоры по доставке продовольственного груза лицам армянского происхождения Карабахского региона.

Теги:
Из этой рубрики
В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди
Общество

В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди

2023/09/03, 13:22
Ливни в Огузе привели к повреждениям инфраструктуры (фото)
Общество

Ливни в Огузе привели к повреждениям инфраструктуры (фото)

2023/09/03, 12:14
ГЭЦ проведет дополнительный экзамен
Общество

ГЭЦ проведет дополнительный экзамен

2023/09/03, 09:49
Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку
Общество

Борт EVA Air совершил экстренную посадку в Баку

2023/09/03, 09:35
Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)
Общество

Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)

2023/09/03, 08:56
Семья т.н. "мэра" Ханкенди сбежала в Армению через ППП "Лачин" (видео)
Общество

Семья т.н. «мэра» Ханкенди сбежала в Армению через ППП «Лачин» (видео)

2023/09/02, 22:33
Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке
Общество

Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке

2023/09/02, 15:17
ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях
Общество

ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях

2023/09/02, 14:59
Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы
Общество

Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

2023/09/02, 14:30