Груз для карабахских армян шестой день простаивает на дороге Агдам-Ханкенди (фото)

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Колонна машин с продовольствием, отправленная азербайджанским Обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 6-й день находится на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Фуры с 40 тоннами муки ждут с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сотрудники АОКП и волонтеры ночуют в установленных на территории палатках. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время продолжаются переговоры по доставке продовольственного груза лицам армянского происхождения Карабахского региона.