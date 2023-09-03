В Тель-Авиве прошел многотысячный антиправительственный митинг (видео)

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В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 35-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает РИА Новости.

В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось чуть менее 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих.

В ходе сегодняшнего митинга в Тель-Авиве организаторы протеста возложили на правительство Биньямина Нетаньяху вину за беспрецедентные по масштабам беспорядки в городе, устроенные ранее в субботу беженцами из Эритреи, в результате чего пострадали более 150 человек, включая порядка 50 полицейских.