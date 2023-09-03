В Турции упал метеорит (видео)

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Жители минимум пяти провинций Турции стали свидетелями падения крупного метеорита.

Светящийся объект, сгоревший в атмосфере, видели в провинциях Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, и Газиантеп на юго-востоке республики, сообщает газета Sabah.

В турецком сегменте соцсетей появились кадры с летящим к поверхности объектом, светящимся голубовато-зеленым цветом. Свечение было достаточно интенсивное.

По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, и спустя время небо над юго-востоком Турции вновь стало темным.

