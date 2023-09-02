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Пашинян: Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь

Пашинян: Однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь

Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Россия местами не хочет, местами не может контролировать ситуацию в Лачинском коридоре. Оба варианта для Армении проблематичны. Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам (это происходит – ред.). Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», – сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica

Пашинян заявил, что хочет диверсифицировать архитектуру безопасности Армении, чтобы, как прежде, она не была на 99,9% зависима от России, так как события на Украине показали:  зависимость от одной стороны (неважно какой), тем более в поставках оружия, – стратегическая ошибка, и Армения ощутила ее плоды.

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