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Пашинян: Урегулирование отношений Армении и Турции существенно снизит напряженность на Южном Кавказе

Пашинян: Урегулирование отношений Армении и Турции существенно снизит напряженность на Южном Кавказе

Правительство Армении не хочет увязывать отношения с Турцией и Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, «в Баку к этому стремятся и постоянно выдвигают этот вопрос».

«Мы считаем важным урегулирование отношений с Турцией. В ходе моей последней поездки в Анкару и общения с президентом Турции я получил впечатление что и для Турции это очень важно. Здесь есть возможности, как и сложности, в том числе из-за отношений с Азербайджаном», – добавил Пашинян.

На вопрос, стремится ли Ереван к такому урегулированию, чтобы снизить давление Анкары на армяно-азербайджанские отношения, Пашинян ответил, что для обеспечения безопасности нужно иметь урегулированные отношения с соседними странами. Это верно для всех стран, не только небольших.

«Примеры, в том числе теперешние, показывают, что кажущаяся военная мощь не означает неуязвимости. Поэтому мир – это вещь, в которой должны быть заинтересованы все страны. Понятно, что урегулирование отношений Армении и Турции существенно снизит напряженность на Южном Кавказе», – добавил Пашинян.

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