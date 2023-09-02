Пашинян не доволен росмиротворцами

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выразил недовольство российскими миротворцами в Карабахе.

«По сути получается, что российские миротворческие силы не выполняют возложенную на них в трехсторонним заявлением миссию, и это повод для серьезного беспокойства. Одной из главных целей присутствия миротворцев в Нагорном Карабахе была безопасность гражданского общества. В данном случае, безопасность, в том числе право на свободное передвижение, не обеспечивается», – заявил Пашинян.