Китай хочет присоединения Турции к БРИКС

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Посол Китая в Анкаре Лю Шаобин заявил, что Китай желает присоединения Турции к БРИКС.

Об этом сообщает газета Aydınlık.

Дипломат отметил, что процесс расширения БРИКС начался в период председательства Китайской Народной Республики. Лю Шаобин указал, что более 20 стран подали заявки на вступление в БРИКС, и еще шесть государств были приняты в состав организации. Он добавил, что расширение объединения ожидалось международным сообществом.

«Это было историческое начало. Как Китай, мы желаем, чтобы Турция также присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе. Расширение БРИКС придало уверенности. Оно усилило чувство солидарности стран. Это важно и для международной справедливости», — сказал дипломат.