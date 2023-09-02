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Во Франции МВД будет следить за запретом на мусульманскую одежду в школах

Во Франции МВД будет следить за запретом на мусульманскую одежду в школах

Министерство внутренних дел Франции поможет школам в обеспечении соблюдения запрета на ношение абайи и камиса – традиционной женской и мужской мусульманской одежды.

Об этом заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, выступая перед журналистами в Лилле (департамент Нор на севере Франции).

«Сотрудники МВД будут работать вместе с учителями и министром национального образования, чтобы обеспечить установленное в республике правило. В школе должна быть нейтральность. За ее пределами каждый может следовать своему мнению [в вопросах ношения мусульманской одежды]», – подчеркнул министр, выступление которого транслировал телеканал CNEWS.

Он добавил, что считает правильным решение «запретить религиозные и провокационные предметы гардероба в школах».

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