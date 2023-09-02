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В Тель-Авиве эритрейцы устроили беспорядки (видео)

В Тель-Авиве эритрейцы устроили беспорядки (видео)

Столкновения с участием эритрейских беженцев произошли в южных районах Тель-Авива, более 100 человек, включая полицейских, получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее информации, в ходе беспорядков травмы получили по меньшей мере 114 человек. Среди них 8 человек находятся в тяжелом состоянии, еще 13 в состоянии средней тяжести. Легкие ранения получили 93 человека.

В свою очередь пресс-служба израильской полиции сообщила, что ранения в ходе разгона толпы получили 27 сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечает The Times of Israel, столкновения начались утром с праздничного мероприятия, организованного посольством Эритреи в Тель-Авиве. Живущие в городе эритрейцы, выступающие против действующих эритрейских властей, пришли к зданию дипмиссии выразить протест, и эта акция переросла в столкновения между эритрейскими соотечественниками.

В настоящее время беспорядки в южных районах Тель-Авива продолжаются, власти призывают местных жителей избегать перемещений по этой части города.

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