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Жителей Анкары предупредили о наводнении

Жителей Анкары предупредили о наводнении

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило, что жителей столицы страны Анкары вскоре ждет угроза наводнения и паводковая опасность. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети X (бывший сервис Twitter).

Известно, что жителям города уже направлено оповещение по СМС о скором ухудшении погоды.

«По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с такими негативными явлениями, как наводнение, паводки, молнии…», — говорилось в оповещении.

Помимо того, не исключались сбои в режиме работы общественного транспорта.

Прогнозируется, что во второй половине дня 2 сентября в Анкаре пройдут ливни. Сильные дожди будут в некоторых частях южного и восточного округов.

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