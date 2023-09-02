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FT: Украина рассчитывает на поддержку Франции

FT: Украина рассчитывает на поддержку Франции

Украина рассчитывает на поддержку Франции, чтобы привлечь на свою сторону страны глобального Юга.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

Согласно материалу издания, фоном для дипломатических усилий украинских властей стали медленные успехи наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и напряженность в отношениях между Киевом и его западными союзниками во главе с США.

Авторы FT отметили, что Украине пока не удается расширить антироссийскую коалицию за счет развивающихся стран. Однако в Киеве надеются на развитие этого направления после состоявшихся в саудовском городе Джидда консультаций по урегулированию конфликта с участие более чем 30 стран, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

Как указал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в разговоре с FT, задачей украинских властей является поддержание хороших отношений с максимальным числом стран.

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