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Читатели газеты Daily Mail испугались новости о том, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» заступил на боевое дежурство. «Русские, мы не собираемся погибать из-за Украины», — написал один из комментаторов, сообщает РИА Новости.

Запад должен прекратить предоставлять Киеву деньги и оружие. Не нужно провоцировать мировой войны», — отметил другой читатель.

«Именно поэтому нам необходимо использовать дипломатию, чтобы положить конец этому конфликту», — заявил третий юзер. «Может, теперь западная политическая элита проснется», — поделился мнением еще один пользователь.

«Вот почему нам нужно осторожно относиться к конфликту в Украине. Он может перерасти во что-то очень разрушительное», — заключил участник дискуссии.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты «Воевода». Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о постановке этой системы на боевое дежурство.

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