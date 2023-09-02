Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

Министерство цифрового развития и транспорта получило новые полномочия.
Это нашло отражение в изменении в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики», снесенном сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.
Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджана.
Существующие тарифы и плата за услуги сохранят свою юридическую силу до утверждения новых тарифов и платы за услуги Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.