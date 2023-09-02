Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
Главное Общество

Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

Министерство цифрового развития и транспорта получило новые полномочия.

Это нашло отражение в изменении в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики», снесенном сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.

Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджана.

Существующие тарифы и плата за услуги сохранят свою юридическую силу до утверждения новых тарифов и платы за услуги Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке
Общество

Омбудсмен: Задержанные в Азербайджане трое армян заявили, что сожалеют о своем поступке

2023/09/02, 15:17
ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях
Общество

ОИС подготовит отчет о результатах мониторинга на освобожденных территориях

2023/09/02, 14:59
Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы
Общество

Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

2023/09/02, 14:30
В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненый
Общество

В Мингячевире произошло ДТП, есть погибший и раненый

2023/09/02, 14:10
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, грозы и град

2023/09/02, 13:00
Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже
Общество

Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

2023/09/02, 12:25
Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам
Общество

Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам

2023/09/02, 11:10
Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди

2023/09/02, 08:59
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана
Общество

Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана

2023/09/01, 23:50