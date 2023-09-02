Министерство цифрового развития и транспорта уполномочено устанавливать тарифы

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Министерство цифрового развития и транспорта получило новые полномочия.

Это нашло отражение в изменении в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики», снесенном сегодняшним указом президента Ильхама Алиева.

Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджана.

Существующие тарифы и плата за услуги сохранят свою юридическую силу до утверждения новых тарифов и платы за услуги Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.