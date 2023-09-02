Армения «обнулила» все договоренности

1428 Просмотров

Армения обнуляет ранее достигнутые договоренности и разрушает процесс теперь уже поствоенного урегулирования. Никол Пашинян направил в Ханкенди поздравительное послание по случаю «дня принятия декларации о независимости Нагорного Карабаха». Одно только такого рода «поздравление» уже входит в клинч с обещаниями самого Пашиняна признать территориальную целостность Азербайджана и подтвердить соблюдение Алма-Атинской декларации. И уж тем более ставит под вопрос политическую адекватность нынешнего армянского руководства.

Простите за «черный юмор», но само по себе «поздравление» Пашиняна выглядит сегодня как «именинный» торт со свечками и поздравлениями в морге. С самого начала для реализации «миацума» не было никаких правовых оснований. За 30 лет ни одна страна мира, включая саму же Армению, не признала «независимость Арцаха».

То, что называлось «карабахской проблемой», позволяло Армении торговаться на переговорах и малевать карты, где в состав Армении включали захваченные азербайджанские земли, держалось исключительно на самом факте продолжавшейся оккупации. Но теперь, после 44-дневной войны, когда Азербайджан вышиб захватчиков «Железным кулаком», тема «миацума» и планы создания в Карабахе второго армянского государства ЗАКРЫТА.

Можно объяснить, что игры в «государственность» пытаются продолжать персоны вроде Давида Ишханяна. Но когда этим занимается Никол Пашинян — «варчапет», даже «шашлычный», должен понимать и степень ответственности, и масштаб последствий.

Но Пашинян пошел еще дальше. В этом послании заявил, что «все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха в качестве территориальной единицы и об урегулированности нагорно-карабахской проблемы беспочвенны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян «Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)».

То есть Никол Пашинян публично «обнулил» ранее достигнутые в ходе поствоенного урегулирования договоренности, в том числе и собственные заявления о готовности признать территориальную целостность Азербайджана и отказаться от территориальных притязаний к нашей стране. Такая демонстрация недоговороспособности уже разрушает сам по себе процесс поствоенного урегулирования. Договариваться о чем-то имеет смысл, если ключевые условия и соглашения будут соблюдаться. Иначе это пустая трата времени.

При этом отказался Пашинян признавать территориальную целостность Азербайджана. А такие договоренности, напомним еще раз, могут быть только взаимными.

Наконец, как раз накануне Армения устроила очередную провокацию на границе. И теперь возмутительные заявления Никола Пашиняна, будем реалистами, представляют собой исчерпывающее доказательство, что ответственность за новую вспышку несет Ереван, и что речь идет о сознательно выбранной армянским руководством тактике умышленного подрыва диалога с Баку.

Можно найти объяснения, почему Никол Пашинян «слетел с катушек». На переговорах обсуждается признание, делимитация и демаркация границ, а вовсе не «самоопределение Карабаха». А «дипломатические танцы» Парижа и Нью-Дели, судя по всему, создали у Армении иллюзию, что у нее появились влиятельные иностранные покровители,

Но это версии и предположения. А в сухом остатке — то обстоятельство, что 2 сентября можно считать выходом Армении из переговорного процесса с Азербайджаном — со всеми вытекающими.

Но в этом случае мы вынуждены напомнить: любые договоренности могут быть только взаимными. И они имеют смысл, если их намерены соблюдать.

И тем более не стоит ждать, что Азербайджан позволит безнаказанно стрелять по своей территории и не станет отвечать на армянские провокации — и военные, и политические. Игра в «сосед на меня с камнями, я к соседу с пловом» закончилась в конце восьмидесятых. Теперь армянскому руководству придется отвечать за свои действия. Причем по всем направлениям. Даже если этого в Ереване не ждали.

Нурани, обозреватель