Британский военный аналитик допустил прием Украины в НАТО в обмен на земли

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Вероятность сценария размена земель Украины на членство в НАТО допустил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж 2 сентября в авторской статье, опубликованной в газете The Guardian.

Ледвидж напомнил, что эта идея не нова и уже поднималась в НАТО.

«Кажется, этот процесс уже начался. Недавно Стиан Йенссен, директор личного кабинета генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, предположил, что западные дипломаты начали рассматривать возможность обмена украинской земли на членство в НАТО», — написал он, добавив, что «это может означать признание возможности соглашения по Крыму и Донбассу».

Аналитик уверен, что военный конфликт на Украине затягивается. «Теперь ясно, что никаких радикальных результатов от контрнаступления Украины не будет. Хотя она и не потерпела неудачу, она никоим образом не напоминала ту дерзкую победу, на которую надеялись оптимисты», — указал Ледвидж.

«Это скорее Западный фронт Первой мировой войны, чем какой-нибудь современный блицкриг. Западные официальные лица сейчас довольно прямо заявляют, что в ближайшее время прорыва хорошо окопавшихся российских линий не произойдет. Украинцы также сталкиваются с растущей угрозой на востоке, поскольку русские продвигаются в направлении Купянска. Ситуация описывается как „сложная“», — дал свою оценку эксперт.

По его мнению, «время начинает поджимать», потому что Запад намерен концентрировать военные ресурсы на потенциальном театре военных действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и оставить конфликт на Украине под ответственность Европы. Поэтому, считает Ледвидж, «поскольку война, скорее всего, выйдет далеко за рамки следующего года, нам нужно холодно посмотреть не только на то, где мы находимся, как друзья и сторонники Украины, но и на то, где мы, вероятно, окажемся через два, три или 10 лет».