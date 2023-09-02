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МИД ответил Пашиняну

МИД ответил Пашиняну

Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся претензии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Слова премьер-министра Армении противоречат ранее озвученному заявлению о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносят серьезный удар по процессу мирного урегулирования. Необходимо пресекать это не укладывающееся ни в какие рамки поведение страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводы из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики», – отмечается в комментарии.

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