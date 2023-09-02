Индия запустила станцию к Солнцу

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Индия запустила в космос исследовательскую станцию Aditya-L1, которая займется изучением Солнца. Трансляция события доступна на YouTube-канале Индийской организации космических исследований (ISRO).

«Aditya-L1 станет первой индийской космической миссией по изучению Солнца. Аппарат будет выведен на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, расположенной на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца находятся на одном уровне», — говорится на сайте организации.

Отмечается, что космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. В источнике также сообщается, что четыре прибора непосредственно наблюдают за Солнцем, а остальные три выполняют исследования частиц и полей на месте в точке Лагранжа L1.

Ожидается, что Aditya L1 предоставит важную информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, предвспышечной и вспышечной активности и их характеристик, динамики космической погоды, распространения частиц и полей и так далее.

Ранее Индия успешно посадила космическую станцию на южном полюсе Луны. Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту.