Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
Главное Мир

Греция имеет наибольшую площадь выгоревших территорий в Европе

Греция имеет наибольшую площадь выгоревших территорий в Европе

С начала 2023 года до середины этой недели площадь выгоревших территорий в Греции увеличилась на 270%.

Как пишет «Европейская правда, об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на данные Национальной обсерватории Афин.

С 161 008 гектарами пожарищ по состоянию на среду Греция занимает первое место среди 20 стран Средиземноморья, опережая Испанию с 84 315 гектарами и Италию с 63 061 гектаром. Во Франции (+68%) и Марокко (+43%) также зафиксировано увеличение площади сожженных территорий, тогда как в других странах наблюдается ее уменьшение.

Совокупное количество крупных лесных пожаров (>30 га) в Греции с начала года до середины этой недели указывает на уменьшение на 20% по сравнению с количеством крупных лесных пожаров, которые в среднем (2002-2022 гг.) происходят в Греции в годовом масштабе.

Увеличение количества лесных пожаров зафиксировано в Испании (+80%), Франции (+198%), Марокко (+94%), Кипре (+2%), Ливии (+3%) и Словении (+14%). Более того, с 45 крупными лесными пожарами (>30 гектаров), зафиксированными по состоянию на среду, Греция занимает седьмое место среди 20 стран Средиземноморья.

Испания занимает первое место с 344 лесными пожарами в течение 2023 года. Средняя площадь выгорания на один крупный лесной пожар в Греции с начала года до среды увеличилась на 365% по сравнению с соответствующим средним показателем за период 2002-2022 годов.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что огромные масштабы лесных пожаров, которые бушуют в стране, можно прежде всего объяснить глобальным потеплением.

Экологи, выступающие за усиление международных действий для сдерживания изменения климата, обвиняют греческие власти в том, что они тратят больше средств на тушение пожаров, чем на их предотвращение.

Пожар в греческом Евросе, который длится уже две недели, называют худшим пожаром в истории всего ЕС. Он уже унес жизни по меньшей мере 20 человек, а также уничтожил дома и заповедные леса.

Теги:
Из этой рубрики
Индия запустила станцию к Солнцу
Мир

Индия запустила станцию к Солнцу

2023/09/02, 12:08
Максим Шевченко о гибели Пригожина: Да, уж, дело темное
Мир

Максим Шевченко о гибели Пригожина: Да, уж, дело темное

2023/09/02, 11:38
Греция имеет наибольшую площадь выгоревших территорий в Европе
Мир

Греция имеет наибольшую площадь выгоревших территорий в Европе

2023/09/02, 11:25
Медведев призвал относиться к Западу, поддерживающему Киев, как к нацистской коалиции
Мир

Медведев призвал относиться к Западу, поддерживающему Киев, как к нацистской коалиции

2023/09/02, 10:55
СБУ подтвердила вручение подозрения олигарху Коломойскому
Мир

СБУ подтвердила вручение подозрения олигарху Коломойскому

2023/09/02, 10:38
Миллиардер Аль-Файед, чей сын погиб вместе с Дианой, скончался в 94 года
Мир

Миллиардер Аль-Файед, чей сын погиб вместе с Дианой, скончался в 94 года

2023/09/02, 10:26
США предрекли поражение в Украине и Тайване
Мир

США предрекли поражение в Украине и Тайване

2023/09/02, 09:55
США и Франция настроены на дипломатическое решение ситуации в Нигере
Мир

США и Франция настроены на дипломатическое решение ситуации в Нигере

2023/09/02, 09:42
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции
Мир

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

2023/09/02, 09:29