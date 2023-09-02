США предрекли поражение в Украине и Тайване

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Стремление США воевать «до последнего украинца» приведет к истощению военного потенциала для защиты Тайваня, 1 сентября отметил обозреватель American Conservative (AC) Брэдли Делвин, пишут СМИ.

«Если Китай действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в ближайшие несколько лет, запасы, уже сокращенные благодаря украинской помощи, сделают помощь Тайваню более сложной и дорогостоящей. Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражения в двух войнах — против России и Китая — двух ядерных держав, что ставит под угрозу всю человеческую цивилизацию», — говорится в материале.

Также в статье приводятся данные центра обновления Америки (CRA), согласно которым США отстают по поставкам оружия Тайваню примерно $19 млн из-за того, что все силы бросают на помощь Украине.

Ранее 2 сентября газета Global Times написала, что власти Китая при ответе США на военную помощь Тайваню не ограничатся лишь заявлениями. Отмечается, что действия США направлены на провокацию в отношении Китая. В связи с этим Пекин не отрицает возможности использования силы.

До этого, 31 августа, агентство Reuters написало, что администрация президента США Джо Байдена одобрила выделение $80 млн на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing).

23 августа в Пентагоне сообщили, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн. Речь идет о системах инфракрасного поиска и слежения, а также прилагающегося оборудования.

Накануне тайваньская газета оповестила, что первая партия из 38 американских танков Abrams (М1А2Т) прибудет на Тайвань в 2024 году. Ссылаясь на бюджетный документ министерства национальной обороны, газета приводит график поставок танков М1А2Т на Тайвань: 38 машин в 2024 году, 42 машины в 2025 году и 28 машин в 2026 году.

Еще 29 июля президент США Джо Байден подписал указ о выделении $345 млн в качестве военной помощи Тайваню.

Эскалация между Китаем и Тайванем произошла после того, как в августе 2022 года на острове побывала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости провинции.

При этом 29 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США нового пакета военной помощи Украине. Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения составит $250 млн.

Как указал госсекретарь Энтони Блинкен, Киев получит снаряды для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды.