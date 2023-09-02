Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

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Шесть человек погибли, 43 пострадали в ДТП с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции. Об этом 2 сентября сообщил телеканал A Haber.

Отмечается, что в провинции Хоназ грузовик с песком, водитель которого потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус. По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, еще 43 человека пострадали.

Как уточнил телеканал, на месте происшествия находятся большое число медиков, пожарных и спасателей.

Накануне семь человек погибли и 12 пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом в центральной части Чили. По предварительной информации, водитель пытался проехать через железнодорожные пути с опущенными предупреждающими барьерами.