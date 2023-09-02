Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
Главное Общество

Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди

Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди

Колонна машин с продовольствием, отправленная азербайджанским Обществом Красного Полумесяца (АОКП) из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 5-й день находится на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Фуры с 40 тоннами муки ждут с 29 августа перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сотрудники АОКП и волонтеры ночуют в установленных на территории палатках. Они заявили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены жителям Ханкенди армянского происхождения.

Отметим, что в настоящее время продолжаются переговоры по доставке продовольственного груза лицам армянского происхождения Карабахского региона.

Теги:
Из этой рубрики
Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже
Общество

Представители ОИС проведут миссию по выявлению фактов в Агдаме, Физули и Гяндже

2023/09/02, 12:25
Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам
Общество

Рейс авиакомпании AZAL Стамбул-Баку отложен по техническим причинам

2023/09/02, 11:10
Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Фуры с 40 тоннами муки 5-й день стоит на дороге Агдам-Ханкенди

2023/09/02, 08:59
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана
Общество

Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана

2023/09/01, 23:50
Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована (фото)
Общество

Дорога Агдам-Ханкенди электрифицирована (фото)

2023/09/01, 23:08
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото)
Общество

Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото)

2023/09/01, 20:36
Президент Азербайджана Алиев велел выделить УМК миллион манатов
Общество

Президент Азербайджана Алиев велел выделить УМК миллион манатов

2023/09/01, 20:08
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева
Общество

Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева

2023/09/01, 19:46
Десятки человек были задержаны за нарушение госграницы Азербайджана
Общество

Десятки человек были задержаны за нарушение госграницы Азербайджана

2023/09/01, 18:01