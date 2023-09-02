Армения начинает постигать для себя цену «французской любви»

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Официальный Ереван обнародовал цифры своих потерь в результате нынешних столкновений на Кяльбаджарском направлении: трое военнослужащих убиты, двое ранены. Это официальные цифры. Каков реальный масштаб, остается только гадать.

Но намеренно оставим в стороне это гадание — пусть с этим разбирается армянская общественность. Обратим внимание на другое.

Новую игру с огнём на границе Армения устроила как раз на фоне очередного витка провокационной дипломатии официального Парижа. А еще практически синхронно правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание — для ратификации.

Напомним: ещё 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой. Римский статут Армения не спешила ратифицировать уже давно, но теперь, на фоне «путинского» ордера, вознамерилась дать ему ход. А это уже явный недружественный шаг в отношении Москвы — по явной французской подсказке. Изящная многоходовка: Армения по подсказке из Парижа и в надежде на будущие французские дивиденды ратифицирует Римский статут, Макрон наносит болезненный удар по Путину с армянского направления, а потом Франция в ответ на такую любезность помогает Армении на азербайджанском, точнее, антиазербайджанском направлении. Именно так, в виде оружия, а то и российских «ихтамнетов», Армения получала плату за верноподданничество от Кремля. Теперь та же схема переносится на французский трек.

Теоретически Макрон, казалось бы, имеет все основания откупоривать шампанское. Он ударил по Путину руками Никола Пашиняна, при некотором политическом воображении можно даже подумать, что он переманил в свой лагерь любимый форпост Москвы и расквитался с Кремлем за все обидные тычки и толчки в Африке, где Россия вышибает Францию из её бывших колоний. К тому же оплачивать армянскую любовь как бы будет Азербайджан.

Но не все так просто. Намеренно оставим в стороне гадания, имеют ли тут место реальные договорённости с Парижем или же в Армении так восприняли жесты и намёки. Не секрет, что в связке Париж – Ереван Франция «любит языком», Армения – «ушами», и эти самые «уши» всегда могут услышать не то, что есть, а то, что очень хочется услышать.

Просто теперь идёт уже другая игра. Азербайджан провокации на границе будет пресекать, и пресекать жёстко. У Армении после разгрома в 44-дневной войне банально нет той армии, которая могла бы создать реальную угрозу для Азербайджана. Здесь рассчитывали и рассчитывают, что воевать за них будут внешние покровители. Но сделает ли это Франция, у которой не хватает военных ресурсов не только на помощь Украине, но и на удержание собственных колоний в Африке, откуда «галльского петуха» вышибают с таким пинком, что он летит до самого Парижа, кувыркаясь воздухе и опережая собственное кукареканье?

Она может сбросить Еревану произведённые ещё в семидесятые годы бронетранспортёры, но чтобы воевать против азербайджанской армии – увольте. В Париже предпочли бы, чтобы всю «работу» Армения сделала бы сама, а призы достались Франции. Но в Ереване как раз рассчитывали, что это Франция будет таскать для неё каштаны из огня. И уже выражает недовольство «пассивностью» Парижа.

Так что на армянском направлении Макрона ждёт очередное поражение и оглушительный геополитический позор. Просто потому, что в Париже со своими наполеоновскими планами опять забыли о реальности.

И ещё трагичнее последствия будут для Армении. Которую Париж просто использовал, но не собирался чем-то сильно жертвовать ради неё.

Кстати, сотню лет назад Франции точно так же «кинула» армянских политиков из Перри раздутыми хотелками и требованиями. Но, похоже, за сказками об Аршакидах, Багратидах и «Великой Армении» эти эпизоды своей истории в Ереване недоучили. А история за незнание наказывает очень больно.

Нурани, обозреватель