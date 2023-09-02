Украина впервые получит американские снаряды с обедненным ураном |
Гаджиев ждет от карабахских армян заявлений на получение гражданства Азербайджана |
В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном |
Гаджизаде ответил Пашиняну |
Гюлер: Турция поддерживает Азербайджан в его законной борьбе |
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео) |
Азербайджанские грузовики не собираются покидать дорогу Агдам-Ханкенди (обновлено, фото) |
Президент Алиев освободил Аскерова от должности главы AZAL и назначил Рзаева |
Токаев призвал объединить усилия с Азербайджаном, Грузией, Турцией и Китаем |
Главное Мир

В Facebook и Instagram могут появиться платные подписки

В Facebook и Instagram могут появиться платные подписки

Американская корпорация Meta рассматривает вариант внедрения платных подписок Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском союзе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это может быть ответом на проверку регулирующих органов и знаком того, как люди воспринимают технологии в Соединенных Штатах и Европе.

«Те, кто платит за подписку в Facebook и Instagram, не увидят рекламы в приложениях. Это может помочь Meta избежать проблем с конфиденциальностью и других проверок со стороны регулирующих органов ЕС, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам компании, которые полагаются на анализ данных людей», – говорится в материале.

По словам источников, Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в Европейском союзе. Пока непонятно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания сможет их выпустить.

Теги:
Из этой рубрики
В Facebook и Instagram могут появиться платные подписки
Мир

В Facebook и Instagram могут появиться платные подписки

2023/09/02, 00:58
Буданов не верит в применение Россией ядерного оружия даже при потере Крыма
Мир

Буданов не верит в применение Россией ядерного оружия даже при потере Крыма

2023/09/02, 00:45
Анкара озабочена столкновениями между боевиками PKK/YPG и арабами в Сирии
Мир

Анкара озабочена столкновениями между боевиками PKK/YPG и арабами в Сирии

2023/09/01, 21:36
Мечети в Сирии призывают к джихаду против YPG (видео)
Мир

Мечети в Сирии призывают к джихаду против YPG (видео)

2023/09/01, 21:23
У Путина есть опыт работы плотником
Мир

У Путина есть опыт работы плотником

2023/09/01, 21:18
Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео)
Мир

Арабские племена подняли в Сирии восстание против YPG/PKK (видео)

2023/09/01, 20:51
Упавшего за борт украинского моряка спустя 20 часов спасли (видео)
Мир

Упавшего за борт украинского моряка спустя 20 часов спасли (видео)

2023/09/01, 20:20
Украина вернула похищенных Россией детей
Мир

Украина вернула похищенных Россией детей

2023/09/01, 18:16
В Украине PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны
Мир

В Украине PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны

2023/09/01, 16:41