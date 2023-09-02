Буданов не верит в применение Россией ядерного оружия даже при потере Крыма

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Украина в любом случае вернет Крым, но и это не станет поводом для России применять ядерное оружие. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном 1 сентября.

Буданов отметил, что устройства, которые в народе называют ядерным оружием, в российских документах значатся как «средства стратегического сдерживания», а не оружие. Его применение вызовет за собой четкую цепную реакцию.

«Нет, нереально», – сказал он о вероятности применения.

Буданов также заявил, что угроза для украинцев от ядерного оружия в Беларуси нулевая.

«Это просто большая геополитическая игра», – сказал он. По его словам, Россия заявляет, что размещает ядерное оружие в Беларуси в противовес НАТО, но нет никакого смысла ставить его на передовой линии – их либо захватят, либо уничтожат.