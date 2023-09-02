Беларусь заявила о вторжении польского вертолета, Варшава отрицает (обновлено, видео)

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2/09 00:03 Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении польским военным вертолетом беларуской границы. Об этом он заявил агентству AFP.

«Речь идет о лжи и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было», – заявил он.

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22:27 Польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, нарушил белорусскую границу. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области», – говорится в сообщении.

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

«Об этом инциденте проинформирована польская сторона», – добавили в Комитете.

