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Беларусь заявила о вторжении польского вертолета, Варшава отрицает (обновлено, видео)

Беларусь заявила о вторжении польского вертолета, Варшава отрицает (обновлено, видео)

2/09 00:03 Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Минска о нарушении польским военным вертолетом беларуской границы. Об этом он заявил агентству AFP.

«Речь идет о лжи и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было», – заявил он.

***

22:27 Польский военный вертолет Ми-24 сегодня, 1 сентября, нарушил белорусскую границу. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области», – говорится в сообщении.

В Беларуси заявили, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

«Об этом инциденте проинформирована польская сторона», – добавили в Комитете.

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