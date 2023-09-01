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Упавшего за борт украинского моряка спустя 20 часов спасли (видео)

Упавшего за борт украинского моряка спустя 20 часов спасли (видео)

У берегов Турции спустя сутки спасли украинского моряка, упавшего за борт. Об этом говорится в сообщении Maritime Bulletin.

Украинский моряк выпал за борт своего судна ночью 30 августа. Это произошло на пути из Греции в Турцию. Пропажа члена экипажа была замечена, после чего началась поисково-спасательная операция.

Моряка искала береговая охрана, спасатели на катерах и авиация. Также экипаж направил запрос о помощи судам поблизости. Украинец провел в воде 20 часов, поэтому шансов найти его в живых почти не было.

Однако 31 августа экипаж сухогруза Moonlight заметил мужчину в воде и спас моряка, который без сил держался на воде вблизи турецкого побережья.

Чудом мужчине удалось спастись, ведь провести даже несколько часов в открытом море – это незаурядное испытание. Сейчас моряк в больнице.

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