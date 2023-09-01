Какой еще «сюрприз» готовит Пашинян Азербайджану?

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Обстрел вооруженными силами Армении азербайджанских позиций в Кяльбаджарском районе и ранение трех военнослужащих ВС АР не остались без ответа – ликвидированы как минимум четверо армянских военных. И судя по настроениям в Ереване, продолжение тяжелых инцидентов следует.

Сегодня утром министерство обороны Азербайджана сообщило о применении вооруженными силами Армении, расположенными в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, ударного беспилотника по позициям азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района. В результате ранения получили трое азербайджанских военнослужащих.

Сообщается также о принятии «адекватных мер реагирования» на провокации со стороны РА – в результате ответа на них Азербайджана убиты как минимум четверо военнослужащих Армении.

Собственно, ничего иного как обстрелы азербайджанских позиций не ожидалось – судя по воинственным заявлениям в политических и дипломатических «элитах» Армении, требующих отзыва премьер-министром Николом Пашиняном устного признания Карабаха за Азербайджаном. Соответствующего документа он так и не подписал, но, во-первых, – «слово не воробей», и теперь в международном сообществе «жест доброй воли Пашиняна» воспринят как уже сделанный. И вообще есть такое понятие как «данное слово» – даже не политика, а мужчины. Оно, однако, на армянском политическом поле не работает.

А работают подстрекательство к реваншизму, воинственность, связанные с Карабахом и вообще Азербайджаном интриги на международных площадках, наезды в Армению иностранных «друзей» – особенно французов; работа на дестабилизацию ситуации на Южном Кавказе, ложь в адрес Баку и прочая грязь.

Причем, ежу ясно и, тем более, должно быть понятно «ястребам» в Ханкенди и Ереване, что территории, отвоеванные Азербайджаном после тридцатилетней армянской оккупации, а также клочок не полностью возвращенного Карабаха, военным путем вернуть уже не удастся. Тем не менее, армянские политические «элиты» только и делают, что обрекают свой народ на заклание. А сами, понятно, в «час икс» смоются подальше.

Вот что говорит бывший премьер-министр РА Вазген Манукян: «Ни один вопрос не решаем до тех пор, пока не будут продемонстрированы сила и настойчивость. Действия арцахцев беспрецедентны: 120 тысяч человек, включая младенцев, пожилых, голодают, им предлагают хлеб, но они отказываются брать его этим путем (речь о доставке грузов по дороге Агдам – Ханкенди). … Только упорством и силой можно изменить ситуацию» – то есть не «сдавать» остатки Карабаха и «узаконить» на Южном Кавказе два «армянских государства».

Экс-премьер «покатил бочку» на Пашиняна как единственного, кто признал Карабах за Азербайджаном. «Наше государство не должно быть жалким, делать то, что ему скажут, оно должно проявить силу, ибо без демонстрации силы невозможно обрести союзников и решить проблемы».

Тут стоит отметить, что «сильного союзника» в лице Франции, высадившей гуманитарный и «просто разведывательный» десант в Армении, Ереван уже нашел и, видимо, почувствовал армянство защищенным и полным военных сил. Но убиты и ранены не французы, американцы и коллективные ЕС-овцы, а армяне и азербайджанцы.

«Острое развитие событий в Арцахе», причем, «в ближайшее время», предрек накануне основатель и генеральный директор Genesis Armenia Абраам Гаспарян – его цитирует Panorama.am. Он заявил, что «Азербайджан, проводя политику голода или тактику выжженной земли, пытается создать легитимное право по вторжению в Арцах на гуманитарной основе». И выход тут один, а именно: «… если ты сможешь сдержать внешнюю агрессию врага, в первую очередь должен сдержать также те политические нарративы во внутреннем поле, которые ведут по пути сдачи (Карабаха). Иными словами, в условиях смены власти в Армении и Арцахе мы, возможно, совершим прорыв в данном процессе».

А руководитель парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян добавил: «…некоторые антиармянские элементы пытаются посеять хаос и отчаяние в Арцахе, но им это не удастся. … Ереван, Армения – это не Пашинян и его группировка. Почти 90 процентов населения Армении не представляет себе выхода, при котором Арцах может оказаться в составе Азербайджана. Это единственное, что должны помнить арцахцы». Заметим, что процентаж явно и сильно завышен.

Словом, речь идет о «спасении двух армянских государств», что подтвердила NEWS.am депутат от партии «Справедливость» «парламента Арцаха» Метаксе Акопян. По ее словам, отставка Арутюняна с поста президента (не правда ли, интересное совпадение ухода «лидера Арцаха», приезда французских «братьев» и сегодняшнего обстрела азербайджанских позиций) будет иметь положительные последствия, поскольку нынешние власти Арцаха слабы и неспособны принимать решения. Они поддаются любому давлению как со стороны властей Армении, так и со стороны Азербайджана. А вот народ Арцаха не готов к уступкам. Было бы хорошо, если бы отставка была подана сразу после войны, но еще не все кончено».

На самом-то деле кончено все – нет, не обстрелы азербайджанских позиций, не армянская партизанщина в Карабахе, не интриги внерегиональных игроков и даже не возможность новой войны, а главное – хоть какой-либо шанс не возвращения Азербайджаном всех оккупированных территорий. А шанс их сохранения за армянами находится в активном поиске, и предпочтение в этом деле отдается «вынуждению» Пашиняна, «при внешнем и внутреннем давлении», отказаться от признания Карабаха за Азербайджаном, в противном случае – неизбежна война.

Более или менее внятно соответствующую позицию изложил в прямом эфире на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян – он находится в «родных» ему США, где, по его словам, «проводит различные встречи с людьми, которые прекрасно знакомы с ситуацией, знают о проблеме давно и детально и понимают, что сегодняшняя переговорная повестка не может дать результатов, и работают над изменением нарратива переговоров» (три последних слова – ключевые).

Не скрывается, что признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана является основным препятствием. Но «Азербайджан сам в прошлом отказывался от договоренностей. То же самое сегодня может сделать Армения, и она должна это сделать, если мы хотим ввести переговорный процесс в нормальное русло».

Осканян призывает народ восстать, выйти на улицу, остро поставить задачи и нацелиться на изменение позиции власти. «Если нынешние власти не могут что-либо изменить, то пусть уйдут и придут люди, которые смогут это сделать. Дипломатические возможности не исчерпаны, мирная альтернатива все еще есть. Если мы не отказываемся от того, что дали в вопросе Нагорного Карабаха, а с другой стороны — не подписываем документ, который закрепляет обещания Пашиняна, то война становится неизбежной, поскольку Азербайджан сделает это силой. Международное сообщество в этом случае ничего не сможет сделать, поскольку заявит: «Обещали и не сделали, поэтому у Баку не было другого выбора, кроме как взять все это силой».

И верно тут последнее утверждение: да, международное сообщество действительно ничего не сможет сделать, но портить кровь выигравшему Азербайджану оно (избирательно) будет, поскольку на Карабах и на влияние на Южном Кавказе у разных полюсов этого «сообщества» множество не совпадающих интересов.

Что касается Пашиняна. Было бы большой ошибкой считать, что весь этот бедлам вокруг признания Карабаха за Азербайджаном (тут стоит употребить – якобы) нервирует Никола Воваевича, «ратующего» за территориальную целостность АР. Напротив, он ему на руку, в противном случае соответствующий документ вместе с мирным договором был бы уже подписан. Отчего же не предположить, что «народное возмущение» ему просто необходимо, поскольку со ссылкой на него он вполне может отозвать устное признание Карабаха – благо, советчиков, в том числе – грассирующих, у него в избытке; либо затягивать официальное оформление своего «сенсационного» заявления по принадлежности Карабаха. Такой «сюрприз» вовсе не исключен.

И еще пара вопросов: если Карабах, как говорит Воваевич – азербайджанский, к чему все это дешевое шапито с жонглированием дорожной тематикой вокруг «голодающего» Карабаха? И с какой стати стремящиеся к миру открыли огонь по азербайджанским позициям под носом у всех этих Mesdames et Messieurs? Désolé, je croyais, конечно, но к чему эти армянские номера (никакого шовинизма, устойчивое словосочетание по типу «армянского радио»). И французские штучки – тоже?

Думается, ответ ясен – читайте вышеизложенное. Ну, а в зоне конфликта все еще стреляют.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az