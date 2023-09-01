Демонстрация расизма продолжается: Баку придется обеспечить доставку продовольствия силой

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Шарль Мишель, глава Евросовета, вновь поддержал идею Азербайджана об использовании Агдамской дороги. По его словам, «использование Агдамской дороги может быть частью устойчивого решения в связи с поставками, связанными с экстренными и повседневными потребностями». Об использовании Агдамской дороги на встречах и переговорах, в том числе под эгидой Евросоюза, говорили уже несколько месяцев. Но с момента начала армянской истерики на тему «блокада – голод – гуманитарная катастрофа – верните «Лачинский коридор»!» внешние игроки в своих заявлениях говорили в основном об «открытии» Лачинской дороги для гуманитарных грузов. Но теперь Шарль Мишель поддерживает азербайджанский проект.

Но если «политический лед тронулся», то грузовики с мукой, направленные в Карабах АОКП, увы, еще нет — из-за истерики сепаратистов, которые продолжают свое расистское шоу на дороге Агдам – Ханкенди. На пути азербайджанских грузовиков с мукой по-прежнему стоит пикет, участники которого размахивают тряпочками сепаратистов и демонстрируют решимость не пропустить в зону временного размещения РМК продовольствие только потому, что оно прислано из Азербайджана. Нетрудно заметить, что в пикете стоит и предостаточно автомобилей — а пропагандисты в Ханкенди визжат о «дефиците топлива». Да и участники пикета мало похожи на голодающих. Те не стали бы разгуливать под солнцем, чтобы просто помахать флагом. Не говоря о том, что по-настоящему голодные не стали бы перебирать, кто и откуда прислал им еду.

Интересно спросить: если бы находящийся в тюрьме, скажем, активист ку-клукс-клана отказался есть пищу, потому что ее готовил темнокожий — мир посчитал бы, что его в тюрьме «морят голодом»? Назвал бы происходящее голодовкой протеста?

И еще немного неафишируемых деталей. Для того, чтобы добраться до той точки на Агдамской дороге, где выстроился орущий пикет сепаратистов, а миротворцы расстелили колючую проволоку и гвозди, эти самые грузовики проехали через ранее оккупированный, а ныне освобождённый Агдам, превращенный армянскими захватчиками в город-призрак. Мимо Агдамской мечети, где в феврале 1992 года читали поминальную молитву по жертвам геноцида в Ходжалы и где потом армянские захватчики держали скот. Мимо разрушенного театра и Музея Хлеба, от которого осталась только одна стена с остатками когда-то великолепной мозаики. Мимо разграбленной и оскверненной усыпальницы Карабахских ханов. Но ни у кого с азербайджанской стороны не возникло и мысли преградить путь этим грузовикам. Дорогу перекрыли якобы «голодающие» армяне.

То, что никакого «голода» и «гуманитарной катастрофы» в зоне временного размещения РМК нет – факт, очевидный для всех, кто хочет видеть реальность, а не штампы армагитпропа. Достаточно вспомнить скриншоты из соцсетей рекламой местных ресторанчиков и фотографии семейных торжеств с богатым угощение. Недавно армянские пропагандисты опубликовали фотографию далеко не голодающие девочки, которая кормит трёх упитанных кошек хлебом (!). В условиях настоящего голода эту девочку толпа разорвала бы на улице. Вместе с кошками.

Но теперь, напомним, в Карабахе возникает совсем другая ситуация. Азербайджан предлагает доставлять гуманитарные грузы по Агдамской дороге. И предупреждает, что после открытия Агдамской дороги откроется и дорога через Лачин – с соблюдением всех пограничных и таможенных формальностей. Против — сами сепаратисты, которых не устраивает Агдамская дорога. И которым нужно не продовольствие, а возможность использовать Лачинскую дорогу для провоза оружия, боеприпасов, мин и награбленной золотоносной руды. То есть ключи от всех дорог в руках у самих сепаратистов. Но чем дальше они упорствуют в своей расистской истерике, тем больше риск, что в зоне временного размещения миротворцев действительно начнутся перебои с продуктами.

Но нести за это ответственность будет уже верхушка сепаратистов. А у Азербайджана не останется другого выхода, кроме как обеспечить доставку продовольствия своими силами.

Нурани, обозреватель