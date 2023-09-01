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В пяти районах Стамбула ввели ограничение на скорость электросамокатов

В пяти районах Стамбула ввели ограничение на скорость электросамокатов

Транспортно-коодинационный центр (UKOME) Стамбула ограничил разрешенную скорость движения электрических самокатов до 12,5 км/ч.

Нововведение коснулось пяти районов города, сообщило турецкое издание Rayhaber.

В материале указано, что решение было принято 31 августа. Ведомство организовало специальное заседание, в ходе которого обсуждались транспортные и пешеходные проблемы в Стамбуле.

По итогам встречи представители властей пришли к выводу, что в районах Фатих и Шишли необходимо запретить водителям электросамокатов двигаться со скоростью более 12,5 км/ч. Также ограничение распространилось на районы Кадыкей, Бейоглу и Бешикташ, говорится в статье.

Как отметило издание, в указанных частях города наблюдается большая плотность пешеходного потока. При этом раньше в Стамбуле действовало ограничение на скорость движения электрических самокатов до 20 км/ч, подчеркнули авторы публикации.

Rayhaber уточнило, что участники совещания решили организовать пешеходные зоны вблизи исторических достопримечательностей населенного пункта. В частности, дополнительные тротуары появятся у стен Феодосия. Последние представляют собой фортификационные сооружения, построенные в начале V века во времена существования Константинополя.

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