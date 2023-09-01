Шарль Мишель выступил за использование Агдамской дороги

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Президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель продолжает интенсивно заниматься продвижением процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Президента Совета Европейского союза.

В заявлении отмечается, что использование Агдамской дороги может быть частью устойчивого решения в связи с поставками, связанными с экстренными и повседневными потребностями.

ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Лачинскую дорогу.

ЕС представил различные предложения по международной поддержке диалога между Баку и карабахскими армянами, а также по участию на местах для поддержки реализации достигнутых соглашений.

«Все вышеперечисленные усилия преследуют только одну цель: обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всего населения на местах. Настало время для смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации.

ЕС участвует в этих усилиях вместе с другими международными игроками посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего справиться с нынешней неустойчивой ситуацией», – говорится в сообщении.