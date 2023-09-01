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На участке автотрассы Баку-Шамахы-Евлах ограничено движение транспорта

На участке автотрассы Баку-Шамахы-Евлах ограничено движение транспорта

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет ремонтные работы на автотрассе Баку-Шамахы-Евлах.

Как сообщили в пресс-службе Госагентства, на 10-68 км автотрассы Баку-Шамахы-Евлах ведутся работы по обновлению горизонтальной разметки, а на 10-120 км – по ремонту и замене железных балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ремонтные работы продолжатся до 23:00 1 сентября, движение транспорта на указанных участках дороги частично ограничено.

Госагентство рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков.

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