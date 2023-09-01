Эрдоган: Турция не только играет свою игру, но и может менять исход игр

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Турция является страной, которая «меняет ход игры» в глобальном мире. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемониях вручения дипломов для выпускников Командования Военно-морской академии и Командования Военно-воздушной академии.

«В условиях нарастающего хаоса и неопределенности в мире, Анкара активно действует на военном, дипломатическом, экономическом и политическом уровнях. Турция не только «играет свою игру», но и может «менять исход» игр, которые идут против её интересов», – отметил он.