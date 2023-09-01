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За обострением в Кельбаджаре стоит французско-армянский тандем

За обострением в Кельбаджаре стоит французско-армянский тандем

Армения вновь нарушила режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении. Среди азербайджанских военнослужащих есть ранены. ВС Азербайджана ответили, и в результате Армения потеряла как минимум двоих своих «зинворов», пишет телеграм-канал Minval-LIVE.

Излишне напоминать: новое обострение на границе началось с провокационной вылазки Еревана. И ответственность за её последствия нести будет военно-политическое руководство Армении.

Но нельзя не заметить: очередную провокацию на границе Армении устроила как раз на фоне очередного дипломатического балагана в исполнении французских политиков. Достаточно вспомнить, что как раз накануне мэры Парижа и Страсбурга – Анн Идальго и Жанна Барсегян — в сопровождении целой группы «армянских друзей Франции» прибыли на границу с Азербайджаном, позировали на фоне грузовиков с заведомо провокационной надписью «помощь Арцаху» и проводили пресс-конференцию, озвучивали очередные антиазербайджанские инсинуации. А ещё раньше свою «инициативу» анонсировал Эммануэль Макрон, пообещав «усиление давления» на Азербайджан.

И вот, похоже, французская «инициатива» принесла первые плоды. В Армении, судя по всему, расценили французский балаган как отмашку на дальнейшие вооруженные провокации. Что и привело к столкновениям на границе. Причём именно на Кельбаджарском направлении, где армянские стратеги мечтают вернуть контроль над дорогой Агдере-Кельбаджар-Басаркечар. И теперь, решив, что «за ними Франция», «заграница им поможет» и т.д., устроили очередную вооруженную вылазку.

А это значит, что за последствия очередного витка вооруженных провокаций и агрессии Армении ответственность несёт не только официальный Ереван, но и официальный Париж. Как, кстати и за последствия этой «игры с огнём» для Армении. А они будут болезненными. И да, как и в первую мировую войну, Франция воевать за Армению не станет. У неё не хватает войск даже на защиту своего влияния в бывших колониях. Так что и долгосрочные последствия разгребать предстоит Еревану. Где слова «спасибо Франции!» могут получить совсем другое прочтение.

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За обострением в Кельбаджаре стоит французско-армянский тандем
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