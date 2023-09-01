МИД о провокации Армении: Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры

31 августа-1 сентября армянская сторона в очередной раз прибегла к военной провокации.
Об этом говорится в заявлении МИД.
«Подразделения вооруженных сил Армении в зодском направлении обстреляли с применением ударных БПЛА и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района.
В результате этой целенаправленной провокации против позиций азербайджанской стороны были ранены 3 наших военнослужащих.
Подобные действия, совершенные Арменией с целью отвлечения внимания от напряженной политико-общественной ситуации внутри страны, а также ввести в заблуждение международное сообщество, должны быть в строгой форме отвергнуты и осуждены международным сообществом.
Ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью лежит на этой стране.
Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для предотвращения подобных провокаций», – говорится в заявлении МИД.