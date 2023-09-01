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Вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум

Вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на референдум

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум.

«Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», – сказал Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента в пятницу.

По его мнению, Казахстан, будучи одним из крупнейших производителей урана в мире, должен иметь «собственную атомную генерацию».

«Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу», – добавил Токаев.

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