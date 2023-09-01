СМИ: Сеть ЧВК «Вагнер» в Африке полностью перейдет под контроль Минобороны РФ

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Сеть ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке полностью перейдет под контроль Минобороны РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в ведомстве и близкий к Кремлю.

По словам собеседников агентства, теперь можно ожидать роста влияния России, в частности в Ливии, куда за день до смерти экс-главаря «Вагнера» Евгения Пригожина нанёс первый официальный визит замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Как писало издание Arab Weekly, Евкуров предупредил ливийских лидеров, что теперь бойцы «Вагнера» будут подчиняться новому командиру. Всего в стране находится около двух тысяч боевиков российской ЧВК — они охраняют крупные энергообъекты, пишет агентство.

Операции в регионе позволяют Кремлю противодействовать Западу, в частности США и Франции, и тем самым восстанавливать часть влияния эпохи Советского Союза, убеждены собеседники агентства.

За пять лет в Африке Пригожин «построил империю, простирающуюся от ЦАР до Судана и Мали», пишет издание. В Центральноафриканской Республике также около двух тысяч наемников «Вагнера»: с 2018 года они поддерживают режим президента Фостена-Арканжа Туадеры и контролируют крупный золотой рудник. Однако старший советник Туадеры, Фидель Гуанджика, сообщил агентству, что теперь они будут сотрудничать с тем, кого назначит Кремль, а руководство «Вагнером» в ЦАР будет передано структурам Министерства обороны России.