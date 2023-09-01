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Во Франции повысили пенсионный возраст

Во Франции повысили пенсионный возраст

С 1 сентября вступает в силу ряд декретов правительства Франции, которые были приняты в рамках пенсионной реформы. Одним из ключевых изменений станет повышение пенсионного возраста, передает ТАСС.

С начала осени минимальный возраст выхода на пенсию для получения выплат в полном объеме будет составлять не 62 года, а 62 года и три месяца. По задумке властей, каждый год этот порог будет увеличиваться на три месяца и к 2030 году этот показатель будет доведен до 64 лет.

Также, чтобы получить пенсию в полном объеме, французским гражданам придется дольше работать, так как к 2027 году необходимый трудовой стаж для большинства пенсионных режимов вырастет с 42 до 43 лет.

Одновременно с этим произойдет переоценка пенсий для тех, кто получает минимально возможную или близкую к ней сумму. Прибавка к ней составит до €100.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о пенсионной реформе 15 апреля.

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