Эксперт: Совершенно неважно, жив ли Пригожин или нет

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Эксперт Дмитрий Чернышев в соцсети Facebook выразил мнение о том, жив ли «повар Путина» Евгений Пригожин или нет. Предлагаем вашему вниманию его рассуждения.

«Мне кажется, что совершенно неважно, жив ли Пригожин или нет. Живой Пригожин, сделавший несколько пластических операций и проживающий под другой фамилией в каком-нибудь укромном месте, неинтересен никому. Как никому неинтересен сегодня, например, Янукович. Пригожин — это функция. Не более. Никакую карьеру с нуля он не сделает. Не будет триумфального возвращения с острова Эльба. Не будет войск, без единого выстрела переходящих на его сторону. Он слил свои «Сто дней». Обменял на «Газель» с рублями.

Гораздо важнее другой вопрос — как на самом деле его отстранили? У всех на глазах произошло преступление — убийство десяти человек. В том числе стюардессы и экипажа. Это преступление должно быть расследовано», – заявил Чернышев.

«Нужно понимать, что чекисты — это не про идею, это про деньги. Ничего, кроме денег их не интересует. Есть у меня серьезные сомнения, что они решат убить очень богатого человека, не получив сначала доступ ко всем его счетам и кошелькам. Есть версия, что перед погрузкой в самолет пассажиров пытали или угрожали им пытками. Есть версия, что их погрузили на борт уже мертвыми. Без комментариев.

Важен и другой вопрос — кто и как будет делить империю Пригожина? Кто станет главным выгодоприобретателем? Кто получит контракты Вагнера? «Кто шляпку спер, тот и тетку пришил», – отметил эксперт.

«Важно понять и способ убийства — бомба на борту или ракета? Почему не были допущены к расследованию бразильцы, производившие бизнес-джет Embraer Legacy 600? Я лично склоняюсь к первом варианту — он проще и цепочка исполнителей гораздо короче. Но могу, конечно, ошибаться.

Ответы на эти вопросы важно получить не из праздного любопытства. Ответы помогают понять и задокументировать механизм преступлений власти. Это пригодится и для будущего трибунала, это поможет раскрыть и другие преступления чекистов.

p.s. Вернусь к взрывам домов в России перед приходом Путина к власти. Интересно, остались ли еще люди, которые отвергают версию подрыва домов чекистами только на том основании, что «уж на такое преступление чекисты никогда бы не пошли — они же не чудовища»?» – подытожил он.