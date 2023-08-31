Коротченко: Фатальная ошибка Пашиняна и его команды – показывать России зубы

54 Просмотров

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко дал оценку эскападе Еревана в адрес Москвы.

«Официальный представитель МИД Армении выступила сегодня с абсолютно хамскими по содержанию и смыслу комментариями в адрес России.

По сути: Ереван сильно раздражен тем, что Кремль не собирается таскать каштаны из огня для Армении – в ущерб национальным интересам Российской Федерации.

Это фатальная ошибка Никола Пашиняна и его команды – показывать России зубы. Ведь никакая Франция, США, ЕС, Индия, Иран не будут решать проблемы за Армению – а только будут ее использовать», – отметил эксперт.

«Пашинян – не в политическом вакууме, за ним реальное большинство армянских избирателей. Значит претензии к России выдвинуты большинством граждан Республики Армении.

Как к этому нам относиться? Спокойно. Цену заявлением о «исторической дружбе» и «братском христианском народе» мы знаем. Поэтому нормально, что теперь отношения России и Армении будут строится на здоровом прагматизме – и без иллюзий, что РФ кому-то и чем-то исторически обязана», – заявил он.

«Армения – всего лишь одна из более чем сотен государств, с которыми Москва поддерживает дипломатические отношения. Вредить специально Еревану никто у нас не будет – даже надо сказать по-хорошему «спасибо» за то, что на все происходящие в регионе Южного Кавказа события Кремль теперь будет смотреть не через «армянские очки» – которые усердно пытались надеть ему на лицо многочисленные лоббисты «многострадального народа».

Армения – суверенное государство, у нее есть собственные национальные интересы. Но точно такие же собственные национальные интересы есть и у России – и мы не должны и не будем ими жертвовать во имя ложных идеологем», – подытожил Коротченко.