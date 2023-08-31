Омбудсмен Алиева осудила вандализм армян, напавших на посольство Азербайджана в Ливане

68 Просмотров

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева осудила нападение лиц армянского происхождения на посольство Азербайджана в Ливане.

Об этом говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Отмечалось, что Армения на протяжении всей своей истории проводила политику террора против азербайджанских и турецких дипломатов, а в текущем году состоялось открытие памятника, посвященного террористической операции «Немезида», что символизирует поддержку этой политики по сей день.

Было подчеркнуто, что очередной случай, являющийся одним из последствий этой политики, произошел в Ливане, когда около 50 человек армянского происхождения собрались перед административным зданием посольства Азербайджана в этой стране и, скандируя различные лозунги, бросали в него бутылки с краской и горючей смесью, а также наносили удары по забору вокруг здания.

«Хотя среди сотрудников посольства не было пострадавших, подобные случаи следует рассматривать как провокации, направленные на причинение вреда жизни и здоровью азербайджанских дипломатов. В то же время тот факт, что люди, совершившие провокацию, смогли уйти, когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, не должен препятствовать привлечению их к ответственности. Известно, что, согласно международному праву, здания посольств неприкосновенны и должны быть защищены от любого вмешательства и причинения вреда. Поэтому каждое государство должно принимать необходимые меры по обеспечению безопасности органов дипломатической службы. К сожалению, ранее армяне несколько раз нападали на дипломатические представительства Азербайджана, расположенные за рубежом, совершали различные акты вандализма. Подобный инцидент произошел и перед нашим посольством в Ливане в прошлом году. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что под предлогом проведения акции армяне продолжают совершать свои радикальные атаки и насильственные действия, выкрикивая лозунги с необоснованными обвинениями и демонстрируя неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Хотела бы отметить, что мы неоднократно выступали с прямыми призывами в связи с тем, что пропаганда ненависти к азербайджанцам со стороны Армении обострилась. Таким образом, продолжение этой политики азербайджанофобии приводит к действиям, направленным против Азербайджана, которые армяне совершают как внутри Армении, так и за ее пределами.

В связи с этим призываю все зарубежные государства выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, принятой в 1961 году, решительно осудить случаи нападений на дипмиссии, поддержать принятие необходимых мер ответственности», – говорится в заявлении омбудсмена.