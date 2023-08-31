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В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей

В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей

Начиная с полудня 2 сентября и до утра 4 сентября, в северных и западных районах местами пройдут ливни, ожидаются грозы.

Об этом заявил директор гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.

По его словам, местами, особенно в Балакянском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Губинском, Гусарском, некоторых низменных районах, а также в Казахском, Гянджинском, Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах осадки примут интенсивный характер.

В регионах будет дуть восточный ветер, местами скорость ветра усилится до 20-25 м/сек.

На некоторых реках ожидается сход селей.

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