Пашазаде принял российского посла

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31 августа председатель Управления Мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в нашей стране Михаила Евдикимова.

Согласно информации пресс-службы УМК, поздравив посла с началом его деятельности в нашей стране, председатель УМК А. Пашазаде пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.

На встрече было выражено удовлетворение существующим уровнем политических, экономических, культурно-гуманитарных, а также религиозных и духовных связей между Азербайджаном и Российской Федерацией.

Во встрече принял участие секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров.