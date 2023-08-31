Лавров назвал Фидану условия возобновления «зерновой сделки»

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в рамках переговоров в столице РФ сегодня обсуждали возможность возобновления стамбульской сделки. Об этом российский министр рассказал на итоговой пресс-конференции.

«Говорили, разумеется, о проблеме, которая сложилась после прекращения 18 июля черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе прежде всего для восстановления жизнеспособности этой инициативы», – отметил Лавров

Министр напомнил, что как только будут выполняться, а не обсуждаться все пункты меморандума РФ – ООН, Москва «в тот же день» будет готова возобновить и вторую часть соглашения, касающуюся вывоза зерна.

«Как только все те заверения, которые содержатся в российско-ооновском меморандуме как части пакета господина Гутерреша, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета», – сказал Лавров.